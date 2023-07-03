Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила

Министр труда и социальной защиты приказом от 21 июня 2023 года утвердил новые Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи (АСП), сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам Адресная социальная помощь предоставляется лицу или семье со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности, установленную в областях, городах республиканского значения, столице.

При этом она назначается каждому члену семьи, имеющему право на ее получение.

Детям в возрасте от одного года до шести лет включительно ежемесячно выплачивается на период назначения АСП дополнительная выплата в размере 1,5 МРП (5175 тенге в 2023 году) на каждого ребенка.

При необходимости, местные исполнительные органы с учетом особенностей регионов определяют домашний скот, птицу и земельный участок (земельную долю) как не дающие доход.

Выплата адресной социальной помощи и ежемесячной дополнительной выплаты на ребенка производится за счет средств местных бюджетов уполномоченным органом через государственную корпорацию путем зачисления на банковские счета в уполномоченной организации по выплате адресной социальной помощи.

Порядок назначения

За назначением АСП необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства, а в случае отсутствия карьерного центра по месту жительства – к акиму поселка, села, сельского округа.

При отсутствии регистрации по месту постоянного проживания место жительства подтверждается регистрацией по месту временного пребывания (проживания) в течение шести месяцев, предшествующих дате обращения за назначением АСП, в пределах одного населенного пункта, за исключением:

1) чрезвычайных ситуаций;

2) нуждающихся по следующим основаниям:

жестокое обращение, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации;

бездомность (лица без определенного места жительства);

освобождение из мест лишения свободы.

В случаях, предусмотренных выше карьерный центр либо аким для назначения АСП содействует временной регистрации заявителя в Центре социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства.

В процессе обращения лица или семьи с ним проводится консультирование, в ходе которого ему:

1) предоставляется информация:

об условиях получения безусловной и обусловленной денежной помощи;

об условиях участия в активных мерах содействия занятости или в программах социальной адаптации;

о необходимости заключения социального контракта, обязательствах сторон, участвующих в социальном контракте, и условиях расторжения социального контракта;

об условиях изменения размеров или прекращения АСП, в том числе о лишении права на назначение адресной социальной помощи в течение шести месяцев в случаях, указанных выше;

о перечне сведений, запрашиваемых из соответствующих информационных систем государственных органов и организаций;

о возможности представления документов, подтверждающих сведения, отсутствующие в соответствующих информационных системах государственных органов и организаций;

2) производится предварительный расчет среднедушевого дохода лица или семьи и размера адресной социальной помощи.

Консультирование в карьерный центре проводится консультантами, в случае обращения лица к акиму – ассистентами.

По результатам консультирования заявитель от себя лично или от имени семьи подает заявление на назначение адресной социальной помощи через карьерный центр, портал, абонентское устройство сотовой связи.

При этом заявителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности (паспорт) гражданина РК, вид на жительство иностранца, постоянно проживающего в РК, удостоверение лица без гражданства, удостоверение беженца), удостоверение кандасов на бумажном носителе либо взамен электронный документ при наличии его в сервисе цифровых документов – для идентификации.

Дополнительно к заявлению от совместно проживающих трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости, прилагается заявление на регистрацию в качестве лица, ищущего работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами.

От имени не достигших 16-летнего возраста также предоставляется письменное заявление в произвольной форме одного из родителей или его законных представителей о согласии на осуществление трудовой деятельности.

Кроме того, за назначением адресной социальной помощи можно обратиться через портал.

При оказании услуги в проактивном формате заявление не требуется. При этом основанием для рассмотрения назначения АСП в таком случае является согласие лица (семьи) на проведение обследования материального положения участковой комиссией.

Днем обращения за назначением АСП через проактивную услугу считается день получения согласия на проведение обследования материального положения лица (семьи) участковой комиссией.

При приеме заявления в карьерном центре или у акима они самостоятельно формируют запросы в соответствующие информационные системы государственных органов и организаций через шлюз "электронного правительства" для получения следующих сведений:

удостоверяющих личность заявителя;

о статусе кандаса;

о статусе беженца;

о статусе иностранца;

о статусе лица без гражданства;

о регистрации по постоянному или временному месту жительства на каждого члена семьи;

о банковских реквизитах в уполномоченной организации по выдаче пособий;

об установлении инвалидности;

о регистрации рождения (смерти) ребенка (на всех детей);

об установлении опеки (попечительства);

об усыновлении (удочерении);

о регистрации заключения (расторжения) брака, за исключением случаев регистрации брака за пределами республики;

о факте обучения в учебном заведении - если иждивенцы в возрасте от 18 до 23-х лет являются обучающимися очной формы обучения;

о доходах (заработная плата, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, от сдачи в аренду недвижимого и движимого имущества, от продажи недвижимого или движимого имущества);

о статусе индивидуального предпринимателя;

о наличии у заявителя и членов его семьи факта назначения, выплаты или подачи заявления на назначение адресной социальной помощи;

о наличии личного подсобного хозяйства;

о трудовой деятельности (при наличии), для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;

об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии), для трудоспособных членов семьи, вовлекаемых в активные меры содействия занятости;

об алиментах или о наличии задолженности по ним в течение трех месяцев подряд, предшествовавших кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи;

о нахождении в местах лишения свободы или принудительного лечения членов семьи заявителя;

о наличии в собственности жилья, помещений;

о наличии в собственности земельного участка, предназначенного под индивидуальное жилищное строительство;

о наличие в собственности транспортного средства.

При обращении заявителя посредством портала запрос в информационные системы государственных органов и организаций для получения необходимых сведений осуществляется самим заявителем.

При подаче заявителем требуемых документов в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Основаниями для отказа в назначении АСП являются:

превышение среднедушевого дохода семьи черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице;

отказ заявителя от проведения участковой комиссией обследования материального положения;

заключение участковой комиссии об отсутствии нуждаемости, подготовленное по результатам обследования материального положения лица (семьи);

отказ трудоспособного члена семьи от участия в мерах содействия занятости – в течение шести месяцев со дня отказа;

расторжение ранее заключенного социального контракта или неисполнение обязательств, предусмотренных социальным контрактом, по вине получателя – в течение шести месяцев, предшествующих повторному обращению за назначением АСП;

представление заведомо ложных сведений или недостоверных документов для назначения адресной социальной помощи – в течение шести месяцев со дня их представления.

В случае изменения состава семьи в связи со смертью трудоспособного члена семьи, который ранее отказался от участия в мерах содействия занятости или не исполнил обязательства, предусмотренные социальным контрактом, предоставил заведомо ложную информацию или недостоверные документы для назначения АСП, семья может обратиться за ее назначением до истечения шестимесячного срока.

Безусловная денежная помощь

Правила также предусматривают порядок назначения безусловной денежной помощи. Она оказывается малообеспеченным лицам (семьям) с ограниченными возможностями участия в активных мерах содействия занятости.

К ним относятся:

1. Одинокие или одиноко проживающие малообеспеченные лица с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости в связи с:

достижением пенсионного возраста;

инвалидностью первой или второй группы;

наличием заболевания, при котором может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

2. Малообеспеченные семьи, в составе которых нет трудоспособных лиц или единственный трудоспособный член осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком с инвалидностью, лицом с инвалидностью первой или второй группы, престарелым, нуждающимся в постороннем уходе и помощи.

При этом участие в активных мерах содействия занятости не является обязательным условием для выплаты обусловленной денежной помощи следующим членам малообеспеченной семьи:



лицам с инвалидностью первой и второй групп;

учащимся, студентам, слушателям, курсантам, магистрантам очной формы обучения;

лицам, имеющим заболевания, по которым может устанавливаться срок временной нетрудоспособности более двух месяцев;

одному из родителей, осуществляющему уход за ребенком в возрасте до трех лет, лицам, осуществляющим уход за ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью первой и второй групп, престарелыми старше восьмидесяти лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи;

лицам, имеющим постоянную работу.

К осуществляющему уход за ребенком в возрасте до трех лет, ребенком с инвалидностью, лицами с инвалидностью первой и второй групп, престарелыми старше 80 лет, которые нуждаются в постороннем уходе и помощи может быть отнесен только один трудоспособный член семьи.

Безусловная денежная помощь назначается на текущий квартал с месяца обращения и выплачивается ежемесячно.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.

Черта бедности в Казахстане на 2023 год установлена в размере 28 397 тенге.