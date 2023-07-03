В Мексике мэр города женился на каймановой рептилии
Виктор Уго Соса во время свадебной церемонии сказал, что они любят друг друга, а "без любви не может быть брака".
Брак между мужчиной и самкой каймана заключается здесь уже 230 лет в ознаменование мира между коренными народами чонталь и хуаве. Мэр, представляющий короля чонтала, женился на рептилии, символизирующей девушку-принцессу хуаве, в знак союза двух общин.
"Мы счастливы, потому что празднуем объединение двух культур. Люди довольны".Виктор Уго Соса
Перед церемонией животное носят из дома в дом, чтобы местные жители могли подержать его на руках и потанцевать. Рептилию одели в зеленую юбку, красочную тунику с ручной вышивкой и головной убор из лент и блесток. Ее рыло завязали во избежание предбрачных казусов.
В ходе церемонии рептилию переодели в белый костюм невесты для посещения ратуши. После торжества мэр танцевал со своей невестой под звуки традиционной музыки.
Para cumplir con una de las costumbres más arraigadas en el pueblo de San Pedro Huamelula #Oaxaca, el alcalde de la localidad, Víctor Hugo Sosa, aceptó casarse con una lagarta viva y la ceremonia fue este viernes.— Quadratín Oaxaca (@Quadratinoaxaca) July 1, 2023
📹Rusvel Rasgado pic.twitter.com/A8VnhIFt5q