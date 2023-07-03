В Мексике мэр города женился на каймановой рептилии

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула женился на каймановой рептилии по кличке Алисия Адриана. "Молодожены" участвовали в традиционной церемонии бракосочетания, сообщает Zakon.kz.

Виктор Уго Соса во время свадебной церемонии сказал, что они любят друг друга, а "без любви не может быть брака".

Брак между мужчиной и самкой каймана заключается здесь уже 230 лет в ознаменование мира между коренными народами чонталь и хуаве. Мэр, представляющий короля чонтала, женился на рептилии, символизирующей девушку-принцессу хуаве, в знак союза двух общин.

"Мы счастливы, потому что празднуем объединение двух культур. Люди довольны". Виктор Уго Соса

Перед церемонией животное носят из дома в дом, чтобы местные жители могли подержать его на руках и потанцевать. Рептилию одели в зеленую юбку, красочную тунику с ручной вышивкой и головной убор из лент и блесток. Ее рыло завязали во избежание предбрачных казусов.



В ходе церемонии рептилию переодели в белый костюм невесты для посещения ратуши. После торжества мэр танцевал со своей невестой под звуки традиционной музыки.



