Свадьбу с крокодилом устроил мэр мексиканского города
Фото: straitstimes
Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула женился на миниатюрном крокодиле – самке каймана по имени Мигелана Эстела дель Мар Савалета Рамирес, сообщает Zakon.kz.
Свадьба прошла в рамках 230-летней традиции, которую установили два коренных народа штата Оахака – чонталь и уаве, передает The Straits Time. Считается, что женитьба на крокодиле, символизирующем одну из культур, принесет общине процветание.
Мигелану нарядили в белое свадебное платье с фатой, покатали по городу, с ней танцевали, а в конце мэр даже поцеловал ее. Правда пасть невесте все-таки на всякий случай зафиксировали.
Празднование длилось три дня.
1 июля высокопоставленную чиновницу Таиланда временно отстранили от работы.
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