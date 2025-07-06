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Мир

Свадьбу с крокодилом устроил мэр мексиканского города

Мэр мексиканского города женился на крокодиле, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 05:41 Фото: straitstimes
Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула женился на миниатюрном крокодиле – самке каймана по имени Мигелана Эстела дель Мар Савалета Рамирес, сообщает Zakon.kz.

Свадьба прошла в рамках 230-летней традиции, которую установили два коренных народа штата Оахака – чонталь и уаве, передает The Straits Time. Считается, что женитьба на крокодиле, символизирующем одну из культур, принесет общине процветание.

Мигелану нарядили в белое свадебное платье с фатой, покатали по городу, с ней танцевали, а в конце мэр даже поцеловал ее. Правда пасть невесте все-таки на всякий случай зафиксировали.

Празднование длилось три дня.

1 июля высокопоставленную чиновницу Таиланда временно отстранили от работы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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