Свадьбу с крокодилом устроил мэр мексиканского города

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула женился на миниатюрном крокодиле – самке каймана по имени Мигелана Эстела дель Мар Савалета Рамирес, сообщает Zakon.kz.

Свадьба прошла в рамках 230-летней традиции, которую установили два коренных народа штата Оахака – чонталь и уаве, передает The Straits Time. Считается, что женитьба на крокодиле, символизирующем одну из культур, принесет общине процветание.

Мигелану нарядили в белое свадебное платье с фатой, покатали по городу, с ней танцевали, а в конце мэр даже поцеловал ее. Правда пасть невесте все-таки на всякий случай зафиксировали.

Празднование длилось три дня.

1 июля высокопоставленную чиновницу Таиланда временно отстранили от работы.