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Депутат раймаслихата сбила стадо коров и двоих детей в Карагандинской области

Депутат раймаслихата сбила стадо коров и двоих детей в Карагандинской области Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области на трассе Ботакара – Доскей произошел наезд на стадо коров и детей, которые ехали на мотоцикле, сообщает Zakon.kz.

Видео и фото с места происшествия опубликовали в Telegram-канале vechernaya_karaganda.

"За рулем Nissan была 33-летняя женщина – секретарь районного маслихата, депутат от партии Amanat", – говорится в сообщении.

По данным областной полиции, ДТП произошло 2 июля в Бухар-Жырауском районе.

"На трассе Ботакара – Доскей вблизи одного из населенных пунктов 33-летняя женщина, управляя автомобилем, совершила наезд на переходящий через дорогу скот. После водитель, не справившись с управлением, допустила столкновение с мотоциклом, на котором находились двое несовершеннолетних в возрасте 8 и 16 лет".Пресс-служба ДП Карагандинской области

В результате ДТП подростки получили травмы различной тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

"Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится полное и объективное досудебное расследование".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Председатель Карагандинского областного филиала партии Amanat Бекзат Алтынбеков корреспонденту Zakon.kz подтвердил, что за рулем Nissan находилась Анара Бозаева – председатель филиала партии Amanat по Бухар-Жыраускому району, депутат районного маслихата.

По словам пресс-секретаря Карагандинского областного филиала партии Amanat Анары Шаймерденовой, в настоящее время Анара Бозаева находится в отпуске.

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