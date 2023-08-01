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Смертельное отравление в Карагандинской области: в больницу поступили еще двое детей

Смертельное отравление в Карагандинской области: в больницу поступили еще двое детей Фото: primeminister.kz
Из КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области" 1 августа 2023 года госпитализировали еще двоих детей, сообщает Zakon.kz.

"Еще двое детей поступили в областную инфекционную больницу примерно в 14:30", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.

Ранее стало известно, что в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло смертельное отравление. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.

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Позднее с заявлением выступила Генпрокуратура РК, где сообщили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.

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Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
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