Смертельное отравление в Карагандинской области: в больницу поступили еще двое детей
"Еще двое детей поступили в областную инфекционную больницу примерно в 14:30", – рассказала корреспонденту Zakon.kz Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.
Ранее стало известно, что в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области произошло смертельное отравление. По данным акимата региона, 30 июля 2023 года двое детей в центре почувствовали недомогание: у них была рвота и жидкий стул. Еще 10 детей этого учреждения 31 июля госпитализировали с аналогичными симптомами. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось.
Позднее с заявлением выступила Генпрокуратура РК, где сообщили, что после массового отравления в стране проверят все спеццентры для детей.
Что известно о соцучреждении Карагандинской области, в котором произошло смертельное отравление детей, – читайте в материале Zakon.kz.