Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жену Арыстанбека Мухамедиулы подозревают в покушении на дачу взятки

Жену Арыстанбека Мухамедиулы подозревают в покушении на дачу взятки Фото: Zakon.kz
Жену Арыстанбека Мухамедиулы – Налию Искакову – подозревают в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 июля рассказали в пресс-службе Антикоррупционной службы:

"Супруга (экс-министра культуры и спорта Арыстанбека. – Прим. ред.) Мухамедиулы признана подозреваемой в покушении на дачу взятки в особо крупном размере".

Согласно положениям ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Материал по теме

Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор

Ранее стало известно, что адвоката экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы Мустахима Тулеева подозревают в подстрекательстве к даче взятки. По информации Антикора, под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи Арыстанбека Мухамедиулы адвокат получил 460 тыс. долларов от супруги подзащитного в качестве взятки якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов. Представителя экс-министра задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Читайте также

Жену экс-министра Мухамедиулы подозревают в покушении на дачу взятки

Динара Халдарова
Антикор Антикор Мухамедиулы Арыстанбек
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кайрат Боранбаев
Кайрату Боранбаеву отменили приговор
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
В Казахстане утверждили правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане утвердили правила назначения выплаты на погребение
Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео
Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медеу
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления