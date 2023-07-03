Жену Арыстанбека Мухамедиулы подозревают в покушении на дачу взятки

Жену Арыстанбека Мухамедиулы – Налию Искакову – подозревают в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 июля рассказали в пресс-службе Антикоррупционной службы:



"Супруга (экс-министра культуры и спорта Арыстанбека. – Прим. ред.) Мухамедиулы признана подозреваемой в покушении на дачу взятки в особо крупном размере".

Согласно положениям ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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Ранее стало известно, что адвоката экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы Мустахима Тулеева подозревают в подстрекательстве к даче взятки. По информации Антикора, под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи Арыстанбека Мухамедиулы адвокат получил 460 тыс. долларов от супруги подзащитного в качестве взятки якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов. Представителя экс-министра задержали и водворили в изолятор временного содержания.