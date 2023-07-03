Адвоката экс-министра Мухамедиулы подозревают в подстрекательстве к даче взятки

Адвоката Мустахима Тулеева подозревают в подстрекательстве к даче взятки. Он представлял интересы экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по противодействию коррупции, представителя экс-министра задержали и водворили в изолятор временного содержания.

"Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из под стражи Арыстанбека Мухамедиулы адвокат получил денежные средства в сумме 460 000 долларов США от супруги подзащитного в качестве взятки, якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов", – говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, в ходе следственных действий часть взятки в размере 255 000 долларов США установлена и изъята. Остальной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Также жену Арыстанбека Мухамедиулы подозревают в покушении на дачу взятки.



20 июня Арыстанбека Мухамедиулы осудили к восьми годам лишения свободы.