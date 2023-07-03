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Умер внук Роберта Де Ниро

внук Роберта Де Ниро Фото: Instagram/drenadeniro
Умер сын Дрены Де Ниро Леандро де Ниро Родригес, внук голливудского актера Роберта Де Ниро, сообщает Zakon.kz.

Трагическую новость сообщила 51-летняя дочь де Ниро Дрена.

"Ты был моей радостью, моим сердцем и всем, что было чистого и настоящего в моей жизни. Как бы я хотела быть с тобой сейчас. Я бы хотела быть с тобой. Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь продолжать и распространять любовь и свет, которые ты так помогла мне почувствовать, став твоей мамой. Ты была так глубоко любима и ценима, и я хотела бы, чтобы только любовь могла спасти тебя".Дрена Де Ниро

Близкие поделились своими соболезнованиями в ответах на пост в Instagram.

Отец Леандро, художник Карлос Маре, разместил на своей странице в Instagram изображение в черном цвете. Он не делал публичных заявлений.

Леандро был актером, как его мать и дедушка до него. Он появился в 2018 году вместе со своей матерью Дреной в фильме "Звезда родилась" (A Star is Born). Он сыграл сына Дэйва Шапелла Джорджа "Лапшу" Стоуна.

Среди других его актерских работ – фильм 2005 года "Коллекция" и фильм 2018 года "Кабаре Максим".

Дрена – старшая из семи детей Роберта Де Ниро. Ее мать – Диана Эббот, первая жена Де Ниро. В мае у Де Ниро родилась дочь от подруги Тиффани Чен. Этот ребенок – первый совместный ребенок пары и седьмой для Де Ниро.


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