Роберт Де Ниро сыграл сразу две роли в фильме "Мудрые парни"

Роберт Де Ниро против Роберта Де Ниро предстал в трейлере криминальной драмы, сообщает Zakon.kz.

Картина основана на истории реального конфликта Вито Дженовезе и Фрэнка Костелло, лидеров нью-йоркского мафиозного клана Лучано в 1950-х годах. Семья борется за существование под нарастающим напором американского правительства, а идеологическая склока влиятельных гангстеров приводит к покушению на жизнь Костелло.

Криминальная драма Warner Bros. Pictures с двумя ролями Роберта Де Ниро выйдет в мировой прокат 14 марта.

Также Apple+ представил трейлер сериала "Основная цель" о молодом аспиранте-математике.