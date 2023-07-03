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Какие травмы получили двое детей, пострадавшие в ДТП в Карагандинской области

Какие травмы получили двое детей, пострадавшие в ДТП в Карагандинской области Фото: akorda.kz
Корреспонденту Zakon.kz 3 июля 2023 года в Управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали, какие травмы получили двое детей, пострадавшие в ДТП в Бухар-Жырауском районе региона.

В областном управлении уточнили, что у пострадавших:

2005 г. р. – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб области тазобедренного сустава справа, множественные ссадины туловища, конечностей, госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы;

2014 г. р. – ссадины туловища, находится под динамическим наблюдением.

"По линии санавиации вызван детский хирург".Управление здравоохранения Карагандинской области

Ранее стало известно, что 2 июля 2023 года на трассе Ботакара – Доскей в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области произошел наезд на стадо коров и детей, которые ехали на мотоцикле. Факт ДТП зарегистрировали в полиции. Оказалось, что за рулем Nissan была 33-летняя Анара Бозаева – председатель филиала партии Amanat по Бухар-Жыраускому району, депутат районного маслихата, которая находится в отпуске.

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