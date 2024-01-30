ЧП в жилом доме Карагандинской области: о состоянии пострадавших рассказали врачи

О состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района рассказала 30 января 2024 года корреспонденту Zakon.kz руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

По ее словам, из пятерых пострадавших трое находятся в стационаре, двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

"Двое взрослых пациентов находятся на лечении в районной больнице Бухар-Жырауского района. Один пострадавший получил 80% ожогов тела, состояние – тяжелое, можно сказать крайне тяжелое, комбинированная травма у него. У второго пациента – 26% ожогов тела, состояние – тяжелое, но стабильное, находится с высотной комбинированной травмой. Ребенок пострадавший по линии санитарной авиации доставлен в областную детскую клиническую больницу, состояние – средней степени тяжести, переходящее в тяжелое, госпитализирован в реанимационное отделение". Бибигуль Тулегенова

Она подчеркнула, что медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме.

Материал по теме ЧС местного масштаба объявили после взрыва в жилом доме Карагандинской области

30 января 2024 года в 00:07 в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры.

В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой.

Позднее стало известно, что работы по вызволению всех оставшихся под завалами обрушившегося дома в пос. Ботакара завершены.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали заявил, что исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба.