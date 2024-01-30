Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЧП в жилом доме Карагандинской области: о состоянии пострадавших рассказали врачи

ЧП в жилом доме Карагандинской области: о состоянии пострадавших рассказали врачи Фото: primeminister.kz
О состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района рассказала 30 января 2024 года корреспонденту Zakon.kz руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова.

По ее словам, из пятерых пострадавших трое находятся в стационаре, двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

"Двое взрослых пациентов находятся на лечении в районной больнице Бухар-Жырауского района. Один пострадавший получил 80% ожогов тела, состояние – тяжелое, можно сказать крайне тяжелое, комбинированная травма у него. У второго пациента – 26% ожогов тела, состояние – тяжелое, но стабильное, находится с высотной комбинированной травмой. Ребенок пострадавший по линии санитарной авиации доставлен в областную детскую клиническую больницу, состояние – средней степени тяжести, переходящее в тяжелое, госпитализирован в реанимационное отделение".Бибигуль Тулегенова

Она подчеркнула, что медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме.

Материал по теме

ЧС местного масштаба объявили после взрыва в жилом доме Карагандинской области

30 января 2024 года в 00:07 в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры.

В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой.

Позднее стало известно, что работы по вызволению всех оставшихся под завалами обрушившегося дома в пос. Ботакара завершены.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали заявил, что исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба.

Читайте также

ЧП в Карагандинской области: при взрыве газа в жилом доме погибли родители полицейского
ЧП в Карагандинской области: при взрыве газа в жилом доме погибли родители полицейского
"Домогался и убивал": клиентка такси устроила истерику в Костанае
"Домогался и убивал": клиентка такси устроила истерику в Костанае
Выстрелами из оружия полицейским удалось остановить пьяного водителя на внедорожнике в Абайской области
Выстрелами из оружия полицейским удалось остановить пьяного водителя на внедорожнике в Абайской области
Динара Халдарова
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали сейсмологи Алматы
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Морозы до -25°C, сильные осадки и гололед: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
В Казахстане частным охранникам обновят форменную одежду
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: