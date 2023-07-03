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В Казахстане с 1 июля увеличен размер пособия по временной нетрудоспособности

В Казахстане увеличен размер пособия по временной нетрудоспособности Фото: Zakon.kz
В Казахстане в связи с введением в действие Социального кодекса РК и внесением изменений Трудовой кодекс с 1 июля 2023 года увеличен размер социального пособия по временной нетрудоспособности, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации ИС "Параграф", с 1 июля 2023 года размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за один месяц, не может превышать 25-кратную величину МРП (86 250 тенге) за соответствующий год.

До 1 июля размер социального пособия не превышал 15-кратную величину МРП (51 750 тенге).

При этом ограничение размеров не распространяется на соцпособия, выплачиваемые работникам в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, работающим ветеранам ВОВ, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий на территории других государств, а также персоналу дипломатической службы, получающему пособие в иностранной валюте в период пребывания за границей.

Для этих лиц больничный оплачивается в размере 100% заработной платы.

Размер среднего дневного заработка работника определяется из расчета его средней заработной платы, исчисленной в соответствии с Едиными правилами исчисления средней заработной платы.

Но в дальнейшем порядок назначения и выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности будет определяться Министерством труда и социальной защиты.

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