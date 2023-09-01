Насколько увеличили размер стипендии студентам колледжей в Казахстане

В Казахстане на 50% увеличили размер стипендии студентов колледжей. Об этом 1 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

В целях стимулирования студентов колледжей с сентября 2023 года предусмотрено поэтапное увеличение стипендий:

с 1 сентября 2023 года – на 50%,

с доведением в 2024 году до 100%.

"Обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и проездом. Кроме того, для студентов колледжей в новом учебном году откроется 13 новых общежитий на 2,5 тыс. мест". Пресс-служба Министерства просвещения РК

По данным ведомства, новый учебный год начинают 190 тыс. студентов колледжей, из них 133 тыс. будут обучаться по государственному образовательному заказу. По заявкам предприятий – 10 тыс. студентов.

"По поручению главы государства в текущем году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тыс. мест. По квотной категории будут обучаться 75 тыс. студентов технического и профессионального образования". Пресс-служба Министерства просвещения РК

В ведомстве отметили, что госзаказ переориентирован на технические специальности. В их числе такие направления, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство, педагогика и медицина.

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