Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Насколько увеличили размер стипендии студентам колледжей в Казахстане

Насколько увеличили размер стипендии студентам колледжей в Казахстане Фото: freepik
В Казахстане на 50% увеличили размер стипендии студентов колледжей. Об этом 1 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

В целях стимулирования студентов колледжей с сентября 2023 года предусмотрено поэтапное увеличение стипендий:

  • с 1 сентября 2023 года – на 50%,
  • с доведением в 2024 году до 100%.
"Обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и проездом. Кроме того, для студентов колледжей в новом учебном году откроется 13 новых общежитий на 2,5 тыс. мест".Пресс-служба Министерства просвещения РК

По данным ведомства, новый учебный год начинают 190 тыс. студентов колледжей, из них 133 тыс. будут обучаться по государственному образовательному заказу. По заявкам предприятий – 10 тыс. студентов.

"По поручению главы государства в текущем году государственный образовательный заказ увеличен на 50 тыс. мест. По квотной категории будут обучаться 75 тыс. студентов технического и профессионального образования".Пресс-служба Министерства просвещения РК

В ведомстве отметили, что госзаказ переориентирован на технические специальности. В их числе такие направления, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, IT, строительство, педагогика и медицина.

Материал по теме

В Казахстане начинается новый учебный год, 382 тысячи первоклашек пошли в школу

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев и глава Минпросвещения Гани Бейсембаев поздравили казахстанцев с началом учебного года.

Читайте также

Какие регионы Казахстана готовы к электронному медосвидетельствованию водителей

Юбилей Олимпийского движения в Казахстане: НОК РК чествовал деятелей спорта Актюбинской области

В Казахстане 1 сентября открыли свои двери 39 новых школ

Динара Халдарова
Министерство просвещения РК Образование Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
финансы, прогноз, астрология
Финансовый астропрогноз: кого ожидает денежный прорыв в сентябре
US Open-2023: сенсацией завершился третий игровой день в женском турнире. Результаты и видеообзоры второго круга
US Open: сенсацией завершился третий игровой день в женском турнире. Результаты и видеообзоры второго круга
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления