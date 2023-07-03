Топ аквапарков Алматы

Лето ассоциируется с водными развлечениями, не вздумайте упустить прекрасную возможность сходить в аквапарк и получить незабываемые впечатления. Zakon.kz предлагает обзор лучших аквапарков в Алматы.

В городе не так много аквапарков, однако имеющиеся вполне способны порадовать посетителей. Крутые аттракционы и горки, чистые бассейны и джакузи, вкусная еда, зажигательная музыка, веселые аниматоры, шоу-программы – все для вашего отдыха и отличного настроения.

Hawaii, Miami Aquapark & Spa расположен на территории молла Aport. Комплекс открыт круглый год. Здесь посетитель будто попадает в другую страну, потому что здание оформлено в стиле американской ретро архитектуры и экзотических стран. По душе можно найти любое развлечение: два волновых бассейна, более 10 аттракционов, летний аквапарк, термобассейн под открытым небом, если на улице прохладно. Также есть СПА-центр с семью видами бань и саун, бассейном с джакузи.

Фото: aport.kz

Вход в аквапарк на целый день детям до 3 лет бесплатный, постарше ребятам - 5390 тенге, а взрослым - 7390 тенге. Есть льготы для студентов - 6000 тенге, а именинникам вход свободный. Также действует скидка 20% для многодетной семьи, людям с инвалидностью и пенсионерам.

"Восьмое чудо света" находится в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Аквапарк работает только в теплое время года с мая до октября, и может быть закрыт в связи с погодными условиями. Вода в бассейнах нагревается естественным образом. Территория разделена на две зоны: детскую и взрослую. Где оборудованы специальные бассейны и горки разной степени экстремальности. Особую атмосферу создают статуи, фонтаны и водопад.

Фото: almatycentralpark.kz

В будние дни билет в 2023 году стоит: детям до 1 года — бесплатно, с 1 года и до детей ростом 150 сантиметров — 5400 тенге, взрослым - 7500 тенге, а выходные: детский — 6000 тенге, взрослый — 8400 тенге.

Family Park находится в 4 микрорайоне по проспекту Улугбека 57/2. На его территории имеются 4 бассейна — плавательный, лагуна и детский. Здесь также есть водные горки. По соседству парк аттракционов.

Фото: instagram.com/family_park_almaty

Стоимость входа по будням: детям до 2 лет бесплатно, детям ростом до 150 сантиметров — 5000 тенге, взрослым — 6500 тенге. По выходным: детям — 5500 тенге, взрослым — 7500 тенге.

Отметим, что на территории аквапарков необходимо соблюдать правила безопасности и внимательно следить за детьми.