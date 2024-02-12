Мощный пожар уничтожил крупнейший аквапарк в Швеции

Крупный пожар произошел в строящемся крупнейшем аквапарке Oceana в парке развлечений Liseberg города Гетеборг в Швеции, сообщает Zakon.kz

Как сообщает шведский телеканал SVT, здание полностью охвачено огнем.

"Мы объявили чрезвычайное положение из-за дымового облака. В этой конструкции содержится много пластика и аналогичных материалов", – сказал пресс-секретарь службы спасения Гётеборга Клас Люпперт.

Сейчас ведется работа по локализации пожара, а также выясняются его причины. За помощью обратились 12 человек с легкими травмами.





Ранее сообщалось, что лесные пожары в Казахстане будет выявлять искусственный интеллект.