О планах Касым-Жомарта Токаева на 4 июля рассказали в Акорде
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в Telegram-канале Акорды:
"4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции".
По итогам мероприятия планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов.
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