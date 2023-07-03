О планах Касым-Жомарта Токаева на 4 июля рассказали в Акорде

Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Telegram-канале Акорды:



"4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции".

По итогам мероприятия планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов.

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