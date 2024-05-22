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Акорда рассказала о планах Касым-Жомарта Токаева на ближайшие дни

Акорда рассказала о планах Касым-Жомарта Токаева на ближайшие дни, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 15:01 Фото: akorda.kz
Стали известны планы главы государства Касым-Жомарта Токаева на ближайшие дни. О них рассказали в его пресс-службе 22 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из Telegram-канала Акорды следует, что 23-24 мая Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Тармана Шанмугаратнама посетит с государственным визитом Республику Сингапур.

"Программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума", – говорится в сообщении.

Предыдущая зарубежная поездка Касым-Жомарта Токаева была в Москву. 8 мая президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), а 9 мая – посетил военный парад в ознаменование 79-летия Победы на Красной площади.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Сингапур 2024 год Политика Внешняя политика
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