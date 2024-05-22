Акорда рассказала о планах Касым-Жомарта Токаева на ближайшие дни

Фото: akorda.kz

Стали известны планы главы государства Касым-Жомарта Токаева на ближайшие дни. О них рассказали в его пресс-службе 22 мая 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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