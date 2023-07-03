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Минсельхоз опроверг информацию о съеденных саранчой посевах в Костанайской области

В МСХ РК опровергли информацию об уничтоженных саранчой посевах в Костанайской области Фото: pixabay
В комитете государственной инспекции в АПК Минсельхоза РК опровергли информацию о том, что в Костанайской области из-за нашествия саранчи якобы пострадали 10 тысяч га посевов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК 3 июля, сведения об уничтоженных саранчой посевах в Костанайской области не соответствуют действительности. Об этом заявил и.о. председателя Комитета государственной инспекции в АПК Каныш Алиев, который сейчас находится в регионе.

Каныш Алиев указал, что местные фермеры дают другую информацию. По их словам, от саранчи пострадало не более 500 га посевов ячменя. Сейчас идет химическая обработка полей, эти работы завершены на 257,2 тысячи га (66,4% от запланированной площади).

"В борьбе с саранчовыми задействована 31 единица спецтехники, в том числе девять вентиляционных опрыскивателей, 13 аэрозольных газогенераторов, шесть сверхлегких авиационных судов и три легких самолета. К этому часу обработка ведется на территории крестьянского хозяйства "Алмас" Жангельдинского района", – говорится в сообщении.

Ситуацию с обработкой посевов в Костанайской области контролирует Министерство сельского хозяйства, в регион прибыл вице-министр Абулхаир Тамабек. В ведомстве призвали не распространять непроверенную информацию.

Ранее стало известно, что саранча заполонила два района Костанайской области.

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