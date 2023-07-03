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Саранча атакует поля Костанайской области

Саранча атакует поля Костанайской области Фото: скриншот с видео
Два района Костанайской области заполонили полчища саранчи. Насекомые угрожают посевам урожая на полях, сообщает Zakon.kz.

Более 445 тысяч гектаров полей в Жангельдинском районе и в Амангельдинском районе Костанайской области заполонила саранча. Цифра превышает порог экономической вредоносности на 266,118 тысяч га, утверждают чиновники.

При этом частично полчища насекомых двинулись в сторону еще одного района области. Атакуют стаи посевные поля, что угрожает урожаю, передает AstanaTV.

"Защитные мероприятия против стадных саранчовых проводятся ежедневно, однако ситуация осложняется тем, что погодно-климатические условия не всегда позволяют проводить химические обработки, такие как дождь, сильные ветра с порывами, высокие температуры", – заявляют чиновники.

При этом, как сказано в официальных сообщениях, обработка территорий региона от нашествия саранчи продолжается.

В 2023 году на борьбу со стадными саранчовыми вредителями в 2023 году из республиканского бюджета выделено 3,8 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства в апреле.

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