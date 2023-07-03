Смадияров о проверке экс-генконсула Казахстана в России: Он больше не имеет отношения к МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал новость о проверке Следственным комитетом высказываний экс-генконсула Казахстана в России. В интернете якобы появились его нелестные высказывания о казахстанцах русской национальности, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадияров подчеркнул, что Мейрам Канапия уже давно по собственному желанию уволился из дипломатической службы.

"В новостях вы видели, что Следственный комитет России начал работу по проверке высказываний. Почему-то именно указано "экс-генерального консула". Этот человек у нас уже очень давно не работает. И никакого отношения к МИД Казахстана не имеет. Я не знаю, что мешало пресс-службе Следственного комитета выдать информацию, что проводятся проверочные работы в отношении гражданина Казахстана, а не экс-генконсула. Может хотели заострить внимание, у них это получилось. Так вот, скажу, что этот человек не имеет отношения к МИДу уже давно. И его высказывания могут оцениваться разными госорганами, нашими, российскими, согласно законам". Айбек Смадияров

Он предположил, что Мейрам Канапия сейчас не находится в Казахстане. По некоторым данным, он уехал в Швецию.

"Якобы он находится в Швеции, попросил там политическое убежище. Потому что в Казахстане на него открыто уголовное дело, он преследуется (за разжигание национальной розни и призывы к захвату власти. – Прим. ред.) И поэтому, если бы российская сторона хотела бы поверить, по их словам, он находится там, но мы не знаем, где он находится, пересекал ли он границу РФ. То есть если он был там, они могли его запросто задержать, а не поднимать шум в информационном поле, как об экс-генконсуле" Айбек Смадияров

В СМИ распространилась информация о том, что Следственный комитет РФ решил проверить Мейрама Канапия после его нелестных высказываний о русских, живущих в Казахстане.