В Алматинской области сельчане перекрыли трассу

Минувшим днем, 2 июля, жители села Панфилов Талгарского района перекрывали Кульджинский тракт в Алматинской области, требуя от властей выслушать их, сообщает Zakon.kz.

В акции участвовали несколько десятков сельчан. Как оказалось, их дома планируется отправить под снос для проведения газовой магистрали. Жители села с этим не согласны и решили перекрыть одну из основных трасс – Кульджинский тракт.



Дорогу перекрыли на 10 минут. К собравшимся оперативно приехали сотрудники акимата Талгарского района. Заместитель главы региона провел переговоры и объяснил детали сноса объектов.

"Жители просили изменить целевое назначение их земельных участков. В свое время на 15 гектарах незаконно построили дома, а теперь там будет проходить труба газовой магистрали. Сейчас ведутся работы по оценке домов каждого жителя. Все это было разъяснено со стороны руководства района и люди разошлись", – сообщили в пресс-службе акима Талгарского района.

В местной администрации добавили, что на сегодняшний день специальная комиссия проводит оценку домов. Каждый из жителей получит достойную компенсацию, а те, кто не согласен с решением специалистов, смогут обратиться с заявлением в суд.