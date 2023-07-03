В Казахстане принят комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Правительство приняло Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом до 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram написал государственный советник Ерлан Карин.

Реализована еще одна важнейшая инициатива Президента. Правительством принят Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом до 2025 года.

Глава государства дал поручение разработать данный План в своем сентябрьском Послании прошлого года.

Президент определил борьбу с распространением синтетических наркотиков одним из важнейших приоритетов в своей Предвыборной программе.

Стоит напомнить, что подобного плана не было с 2016 года, что негативно сказалось на эффективности борьбы с наркотиками.

Поэтому в прошлом году Совет по молодежной политике при Президенте одним из первых на общественном поле актуализировал проблему распространения синтетических наркотиков.

В новом созыве Мажилиса Парламента депутатами также неоднократно поднималась проблема "синтетики", в том числе и в депутатских запросах.

В Туркестанской речи на Национальном Курултае Президент назвал распространение наркотиков среди молодежи проблемой, угрожающей здоровью нации. Глава государства подчеркнул, что будет держать этот вопрос на своем личном особом контроле.

Принятый Комплексный план широко обсуждался в экспертной среде, в том числе на площадке Совета по молодежной политике. Разработанные новые механизмы и инструменты нацелены прежде всего на профилактику наркомании и снижение числа наркозависимых. Главная цель Комплексного плана – консолидировать усилия общества, его гражданских институтов и всех органов власти.

Ранее Ерлан Карин сообщил, о том, что был принят план по реализации Туркестанских инициатив президента.