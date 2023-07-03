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Авария произошла на АНПЗ - часть Атырау осталась без света

Авария на МАЭК - часть Атырау осталась без света Фото: Zakon.kz
3 июля в 18:25 (по времени Астаны) в Атырау на территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла авария, в результате чего большая часть города осталась без света, передает Zakon.kz.

В Министерстве энергетики Республики Казахстан сообщили, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ. Ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода.

В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки.

Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно.

"Аварийное отключение от электроэнергии произошло в обеих частях города, в частности, без света остались микрорайоны Балауса, Ракуша, Лесхоз, Авангард, Нурсая, Жеруйык, Жулдыз, Алмагуль, Жилгородок, Аксай, Геолог, Коктем", – сообщили в пресс-службе АО "Атырау-Жарык". 

Также в соцсетях сообщают об аварии на МАЭК. Жители региона пишут, что в районе Мангистауского Атомного Энергетического Комбината нет света и воды.

По данным Минэнерго, Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95.

Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ, заверили в ведомстве.


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