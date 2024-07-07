В Атырау полгорода осталась без света

7 июля об отключении света в своих домах жители разных микрорайонов Атырау сообщили в социальных сетях, передает Zakon.kz.





"В Атырау сильная жара, а у нас отключили свет. Уже полтора часа прошло. Говорят, бригады работают. Конечно, все это плохо, так как жару переносим с помощью кондиционера. Холодильник сразу потек. Жаль, каждый год из-за нагрузки на сети у нас такое происходит. А за свет немалые деньги платим", – говорит одна из жительниц Татьяна Севина.

Согласно данным пресс-службы АО "Атырау-Жарык", аварийное отключение от электроэнергии произошло в микрорайонах Привокзальный, Жумыскер, Бирлик, Лесхоз, Оркен, Авангард, на проспекте Азаттык, в поселках Тендык и Геолог, а это половина города.

"В 18:35 сработал АЧР (автоматическая частотная разгрузка), в связи с чем данные микрорайоны остались без света. В настоящее время бригады городского РЭС занимаются восстановлением электроснабжения потребителей", – прокомментировали в АО "Атырау-Жарык".

К слову, в КГП "Атырау Облысы Су Арнасы" сообщили, что подача воды на данных участках не приостановлена. В настоящее время все системы водоснабжения работают в штатном режиме, за исключением плановых работ.

"Сегодня, 7 июля, были плановые отключения холодной воды в микрорайоне Алмагуль для проведения замены счетчика и задвижки в 9-этажных домах. Работы заняли около 40 минут. Сейчас подача воды восстановлена", – проинформировали в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось о сильной жаре в Атырау. Житель города даже снял видео, как при 40-градусной жаре готовит яичницу без помощи кухонной плиты прямо на улице.