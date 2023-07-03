ЧП в Атырау: большая часть города осталась без света
Об этом пишет пресс-служба ТОО "АНПЗ".
В Министерстве энергетики Республики Казахстан сообщили, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ. Ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода.
В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки.
Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно.
"Аварийное отключение от электроэнергии произошло в обеих частях города, в частности, без света остались микрорайоны Балауса, Ракуша, Лесхоз, Авангард, Нурсая, Жеруйык, Жулдыз, Алмагуль, Жилгородок, Аксай, Геолог, Коктем", – сообщили в пресс-службе АО "Атырау-Жарык".
Также в соцсетях сообщают об аварии на МАЭК. Жители региона пишут, что в районе Мангистауского атомного энергетического комбината нет света и воды.
По данным Минэнерго, Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95.
Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ, заверили в ведомстве.