ЧП в Атырау: большая часть города осталась без света

3 июля 2023 года в 17:25 из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла остановка завода ТОО "АНПЗ", в результате чего большая часть города осталась без света, передает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба ТОО "АНПЗ".



В Министерстве энергетики Республики Казахстан сообщили, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ. Ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода.

В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки.

Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно.

"Аварийное отключение от электроэнергии произошло в обеих частях города, в частности, без света остались микрорайоны Балауса, Ракуша, Лесхоз, Авангард, Нурсая, Жеруйык, Жулдыз, Алмагуль, Жилгородок, Аксай, Геолог, Коктем", – сообщили в пресс-службе АО "Атырау-Жарык".

Также в соцсетях сообщают об аварии на МАЭК. Жители региона пишут, что в районе Мангистауского атомного энергетического комбината нет света и воды.



По данным Минэнерго, Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95.

Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ, заверили в ведомстве.



