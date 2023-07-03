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Подробности аварии на МАЭК и АНПЗ

В Мангистауской и Атырауской области перешли на изолированную работу Фото: ТЭЦ Астана
Электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу. Причиной стало аварийное отключение энергоблока № 1 на ТОО "МАЭК", сообщает Zakon.kz.

По данным Минэнерго, 3 июля в 18:23 мин на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт.

"В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. По этой же причине Атырауская ТЭЦ, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции Каламкас и ТШО выделились на изолированную работу", – сообщили в ведомстве.

Введены ограничения промышленным предприятиям и части населенных пунктов.

В Атырау были обесточены полностью левобережная часть города от с. Дамбы, центральный микрорайон до с. Талгайрян и частично правобережная часть города от с. Алмалы до с. Жумыскер. Персонал АО "Kegoc" выясняют причину отключения, после выяснения будет восстановлено электроснабжения.

В 19:22 Атырауский энергоузел был синхронизирован с Западным энергоузлом, ограничения начали снимать. 

В 20:36 Мангистауский энергоузел синхронизирован с энергосистемой, снимаются ограничения.

Акимат Атырауской области совместно с ответственными службами предпринимают необходимые меры по определению и устранению причины отключения электричества в городе Атырау. 

Ранее сообщалось, что на территории ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей. В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода.

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