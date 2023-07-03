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Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК

Поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев держит на постоянном контроле ситуацию, возникшую после аварий на АНПЗ и МАЭК, сообщает Zakon.kz.

Он поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий. Виновные будут привлечены к ответственности согласно закону, передает Акорда.

Правительству поручено в кратчайшие сроки привести указанные предприятия в рабочее состояние.

Вечером 3 июля появились новости о ЧП в Атырау – там отключились свет и вода. Позже стало известно, что из-за глубокой посадки электроэнергии со стороны внешних сетей аварийно остановились технологические установки АНПЗ, ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода. Причиной тому стала авария на МАЭК.

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