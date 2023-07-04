Сельчанина в Алматинской области подозревают в педофилии

Мужчину в Кегенском районе Алматинской области подозревают в педофилии. Соседи с трудом могут поверить в это, так как знают его, как глубоко верующего человека, сообщает Zakon.kz.

Рассказ о том, что 43-летний односельчанин заманил к себе домой девятилетнюю девочку и попытался надругаться над, напугал односельчан, передает Первый канал "Евразия".

Со слов отца девочки, подозреваемый, пообещав сладкие угощения, заманил группу детей к себе домой, а после, якобы, отправил мальчишек в магазин, оставшись с маленькой девочкой наедине.

"Пригласил соседских детей к себе, дал им попить воды. Потом мальчикам сказал, чтобы немного прогулялись, а сам с моей дочерью зашел в дом. Но ребятишки заподозрили неладное. Быстро вернулись и начали стучать в окна. Сосед дал им мелочь и сказал, чтобы купили себе сладости в магазине. Когда дети вернулись, то увидели мою дочь. Она сидела на скамейке и плакала", - рассказал отец потерпевшей

На шум сбежались родители и соседи. Услышав рассказ девочки, хотели устроить самосуд. Но сначала решили показать ребёнка медикам.



"Примерно в одиннадцать ночи девочку доставили в приемный покой с подозрением на изнасилование. Был проведен осмотр гинекологом. Есть синяк на шее и покраснение в интимной зоне, но следов изнасилования не обнаружено". Директор Кегенской районной больницы Алмас Тлеулиев

Тем не менее, в полиции возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера. Подозреваемый взят под стражу.



"В настоящее время он в порядке ст.128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертиз для полного и объективного расследования уголовного дела". Официальный представитель областного департамента полиции Ернар Сайдильдин

Мать подозреваемого не верит, что сын мог совершить такое. Но в разговоре намекнула на некие отклонения в его психике.



О подозреваемом также известно, что разведен, нигде не работает, живет с матерью. По словам отца потерпевшей, в тот же день он во всем признался и объяснил свои действия буквально двумя словами "Черт попутал". Но вряд ли такую формулировку примут во внимание следственные органы и суд.