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Грязевой поток снес с трассы грузовик в Алматинской области

Грузовик смыло с трассы в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 09:34 Фото: акимат Кегенского района
Непогода в Алматинской области привела к сходу грязевого потока в Кегенском районе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 16 июля 2024 года.

По сообщению акимата Кегенского района Алматинской области, около 16:00 в горной местности около села Аксай из-за сильного дождя произошел склоновый сток на республиканскую трассу Кокпек – Кеген –Тюп.

В результате потоком на обочину смыло грузовую автомашину. В течение нескольких часов с помощью спецтехники ее вытаскивали обратно на дорогу.

К 17:00 дождь прекратился и уровень воды спал.

Акимат района также показал на видео, что кроме сильного дождя там прошел град.

Днем ранее, 15 июля, в селе Бериктас Жамбылского района Алматинской области из-за сильного дождя тоже сошел склоновый сток, в результате которого подтопило 15 дворовых территорий и три жилых дома.

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