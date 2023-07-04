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В Павлодаре парень закидал девушек камнями за отказ в знакомстве

парень закидал девушек камнями Фото: astanatv.kz
В социальных сетях распространилось видео, на котором павлодарец закидал девушек камнями за отказ в знакомстве, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала одна из пострадавших, молодой человек начал с физических приставаний. А когда его действия стали снимать на телефон, он проявил агрессию и стал кидать камни. Девушки пытались защититься перцовым баллончиком. Но в итоге им пришлось убегать. Тогда хулиган погнался за ними.

В данное время полицейские ищут нарушителя.

"Данный факт зарегистрирован. Личность мужчины установлена. В данный момент производятся меры по задержанию и привлечению его к ответственности", – рассказал Actana TV замначальника Северного отдела полиции УП города Павлодара Ренат Шарипов.

Ранее сообщалось, что карагандинец домогался девочки в лифте.

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Елена Беляева
Павлодар Павлодарская область
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