"Нас познакомила игра": необычную историю знакомства молодоженов из Талдыкоргана обсуждают в Сети

В социальных сетях активно распространяется видео с одной из свадеб в Талдыкоргане. Молодожены рассказали необычную историю своего онлайн-знакомства, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии тамада поинтересовался у молодоженов, каким образом они познакомились, будучи жителями разных городов Казахстана. Мужчина из Талдыкоргана, а его жена родом из Тараза.

Жених попытался скрыть этот факт, но позже признался, что познакомились они в популярной игре PlayerUnknown's Battlegrounds, более известной как PUBG.

"Познакомились в интернете, а позже встретились в Алматы", – рассказал жених.





Пользователей Сети несколько шокировала история знакомства молодоженов. Многих удивило, что хотя игра в основном привлекает мужскую аудиторию, в нее играла и невеста.

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