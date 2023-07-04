Китай ввел ограничения на экспорт металлов, применяемых в производстве чипов

Китай ввел ограничения на экспорт двух металлов, имеющих важное значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электротранспортной промышленности в связи с эскалацией торговой войны за технологии между Китаем, США и Европой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, галлий и германий, вместе с их соединениями, подлежат экспортному контролю с 1 августа в целях защиты национальной безопасности Китая. Экспортеры этих двух металлов должны получить лицензию от Министерства торговли, чтобы осуществлять поставки из страны, а также предоставлять информацию о зарубежных покупателях и их заявках.

Согласно информации издания, Китай борется за технологическое превосходство в области квантовых вычислений, искусственного интеллекта и производства микросхем. США принимают все более агрессивные меры, чтобы предотвратить превосходство Китая, и призывают своих союзников в Европе и Азии сделать то же самое. Ограничения на экспорт вводятся также в условиях стремления стран по всему миру сократить зависимость от зарубежного оборудования в своих поставочных цепях.

Влияние на технологическую отрасль будет зависеть от наличия существующего оборудования, отмечает аналитик Recon Analytics LLC Роджер Энтнер. Если ограничения будут продолжаться, цены на эти металлы вырастут.

Китай является главным мировым производителем галлия и германия, которые широко используются в производстве электромобилей, в оборонной промышленности и в производстве дисплеев. Эти металлы играют важную роль в производстве различных полупроводников, обеспечивая повышенную скорость и эффективность передачи данных. По данным UK Critical Minerals Intelligence Centre, Китай контролирует около 94% мирового производства галлия.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл заявил, что США добиваются введения ограничений на западные инвестиции в КНР всеми странами G7.

