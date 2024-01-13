На двух трассах Казахстана ввели ограничение движения
Фото: Zakon.kz
"КазАвтоЖол" ввел ограничение движения транспорта на двух участках автодорог республиканского значения в двух областях, сообщает Zakon.kz.
Жамбылская область – 1 участок
- "Алматы – Ташкент – Термез" км 159-238, уч. с. Кенен – с. Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта. На трассе ветер, метель, ограничение видимости.
Жетысуская область – 1 участок
- "Ушарал – Достык" км 84-184, уч. ст. Коктума - ст. Достык – 100 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта, причина – метель, ограничение видимости, ветер.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 312 единиц техники и 480 человек.
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