В США в результате стрельбы погибли четыре человека

В результате стрельбы в понедельник вечером в районе Кингсессинг в Филадельфии были ранены 8 человек, 4 из них погибли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The informant, по меньшей мере двое из раненых являются несовершеннолетними.

По информации полиции, офицеры получили вызов о стрельбе по адресу 56-я улица и авеню Честер около 20:30. Полиция доставила нескольких пострадавших в больницу "Пенн-Презбитериан", а одного несовершеннолетнего – в детскую больницу Филадельфии.



Подозреваемый задержан.

Уточняется, что улицу, где преступник открыл огонь, перекрыли для дальнейшего расследования.

Ранее, в апреле, в результате стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки, погибли пять человек. Нападавшим оказался сотрудник местного банка.

