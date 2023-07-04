Токаев направил Байдену поздравительную телеграмму
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Акорды 4 июля, Касым-Жомарт Токаев поздравил президента США и американский народ с Днем независимости. Он отметил, что между Казахстаном и Соединенными Штатами поступательно развивается расширенное стратегическое партнерство в сферах обеспечения безопасности, энергетики, привлечения инвестиций, борьбы с изменением климата и отношений между народами двух стран.
"В телеграмме лидера Казахстана высказана признательность за поддержку в деле укрепления безопасности и взаимосвязанности региона Центральной Азии", – говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Казахстан и США и дальше будут продолжать успешное сотрудничество во всех сферах.
Ранее Джо Байден стал одним из мировых лидеров, поздравивших президента Казахстана с Наурызом.
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