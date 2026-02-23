#Референдум-2026
Токаев направил поздравительную телеграмму императору Японии

Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму императору Японии по случаю его дня рождения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 23 февраля 2026 года, глава Казахстана выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев также пожелал императору Нарухито успехов во всех его начинаниях, а дружественному японскому народу – благополучия и процветания.

Ранее Токаев принял министра внутренних дел Грузии Гелу Геладзе. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и противодействия преступности.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Токаев поздравил детскую хоккейную команду Astana Team с победой на международном турнире
15:01, 23 февраля 2026
Токаев поздравил детскую хоккейную команду Astana Team с победой на международном турнире
Токаев направил Байдену поздравительную телеграмму
09:19, 04 июля 2023
Токаев направил Байдену поздравительную телеграмму
Токаев направил поздравительную телеграмму в Саудовскую Аравию
11:22, 23 сентября 2025
Токаев направил поздравительную телеграмму в Саудовскую Аравию
