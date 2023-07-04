В Туркестанской области упраздняют два села

Подготовлено совместное постановление акимата и решение маслихата "Об упразднении населенных пунктов Созакского района Туркестанской области", сообщает Zakon.kz.

"Упразднить село Какпансор сельского округа Созак и село Коныратарык сельского округа Жуантобе Сузакского района Туркестанской области", - говорится в документе.

Как поясняется, такое решение принято с учетом совместных предложений местных акиматов и маслихатов.

"Совместное постановление акимата Созакского района от 24 мая 2023 года и решение маслихата Созакского района от 24 мая 2023 года направлено в маслихат Туркестанской области и акимат Туркестанской области для утверждения", - говорится в документе.

После чего и было подготовлено соответствующее постановление и решение акимата и маслихата области.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 июля.

В 1999 году население села Какпансор составляло 162 человека (87 мужчин и 75 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 97 человек (50 мужчин и 47 женщин). Население здесь сокращается.

Аналогичная ситуация в селе Коныратарык. В 1999 году там проживало 64 человека (29 мужчин и 35 женщин). По данным переписи 2009 года – 278 человек (149 мужчин и 129 женщин).

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, около 2,8 тыс. сельских населенных пунктов в стране не охвачены мерами поддержки в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі". Как пояснял глава МНЭ Алибек Куантыров, такое количество сел остались без господержки из-за малочисленности, где проводить какие-то работы затратно для бюджета и не имеет смысла, поэтому было принято решение о переселении людей из таких сел.