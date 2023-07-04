Во Франции умер последний коммандос, участвовавший в высадке в Нормандии

Леон Готье умер в возрасте 100 лет. Он был последним членом французского отряда коммандос, который участвовал в освобождении Франции во время Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Леон Готье был одним из 177 французских "зеленых беретов", которые в 1944 году высадились на берега Нормандии, защищаемые гитлеровскими войсками, сообщает The Guardian.



Он был на борту одного из последних французских военных кораблей, отплывших в Великобританию, чтобы присоединиться к силам генерала Шарля де Голля, когда в 1940 году немцы пронеслись по северной половине Франции.



В день "Д", 6 июня 1944 года, Готье и его коммандос были среди первых волн союзных войск, штурмовавших хорошо защищенные пляжи оккупированной нацистами северной Франции, положив начало освобождению Западной Европы.

"Для нас это было нечто особенное. Мы были счастливы вернуться домой. Мы были во главе высадки. Британцы пропустили нас на несколько метров вперед: "Ваш ход, французы", "После вас". Для нас это было освобождение Франции, возвращение домой". из воспоминаний Леона Готье

Коммандос сошли на берег с пайком и боеприпасами на четыре дня. Они бежали по берегу с тяжелыми мешками и провели на передовой 78 дней подряд. Из 177 человек, сошедших на берег утром 6 июня, только две дюжины избежали смерти или ранения, в их числе был и Леон Готье.

Первоначальной целью отряда был сильно укрепленный бункер. Хотя опорный пункт находился всего в нескольких километрах, им потребовалось четыре часа боя, чтобы добраться туда и взять его. На пляже они прорвались через колючую проволоку под градом пуль.

"По нам стреляли, но и мы стреляли по ним. Когда мы подходили к стенам бункеров, мы бросали гранаты через щели". Леон Готье

После войны Готье посвятил большую часть своей жизни тому, чтобы уроки войны не были забыты: он давал интервью, участвовал в памятных мероприятиях и помогал в создании музея в Уистреаме, посвященного французским коммандос, которые помогали освобождать Нормандию.

"Война – это страдание. Не так давно, и, возможно, вам это покажется глупым, но я думал: "Возможно, я убил молодого парня, возможно, я сделал сиротами детей, возможно, я овдовел женщину или заставил плакать мать. Я не хотел этого. Я не плохой человек. Ты убиваешь человека, который тебе ничего не сделал. Это война, и ты делаешь это ради своей страны". Леон Готье

В мае Готье вручил студенту-морпеху свой зеленый берет на параде в Коллевиль-Монтгомери, недалеко от того места, где он высадился под градом вражеского огня в возрасте 21 года. Молодой морской пехотинец опустился на одно колено, чтобы дать возможность Готье поправить свой берет.