Начинайте снова меня ругать – аким Караганды готовился к критике, а получил похвалу

Аким Караганды Мейрам Кожухов неординарно предупредил горожан о перекрытии дороги из-за ремонта, и получил положительные отклики, сообщает Zakon.kz.

Вечером 3 июля градоначальник в Instagram опубликовал пост:

"Ну что друзья, начинайте снова меня ругать. Готов! На выходные праздничные дни 6,7,8,9 июля перекрываем полностью Бухар Жырау участок от ул. Комисарова до Н. Абдирова. Сами понимаете – ремонт, а сезон для такого вида работ очень короток, нужно успеть!"

Он объяснил, что рабочие будут устранять пучины, ямы и закатают асфальт.

"И мое коронное - набираемся терпения, а итог – хорошая дорога. 10 июля проезд дадим. Движение пассажирского транспорта в эти дни указано на схеме", – заключил Кожухов.

Пост собрал многочисленное количество комментариев, причем, положительных.

Ругать не буду, вы единственный за много лет, чью работу видит народ, мы потерпим, это же для нас;

Ремонтируйте на здоровье!!! Мы потерпим! Мы много лет терпели "никакого" акима, ремонт дорог – грех не потерпеть;

Ругать будут не далекие люди. А мы радуемся что в городе работа кипит;

Все во благо! За что ругать?!

Молодец! Правильно, только качественно делайте.

Нашлись и критически настроенные жители города: