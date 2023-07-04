Начинайте снова меня ругать – аким Караганды готовился к критике, а получил похвалу
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Караганды Мейрам Кожухов неординарно предупредил горожан о перекрытии дороги из-за ремонта, и получил положительные отклики, сообщает Zakon.kz.
Вечером 3 июля градоначальник в Instagram опубликовал пост:
"Ну что друзья, начинайте снова меня ругать. Готов! На выходные праздничные дни 6,7,8,9 июля перекрываем полностью Бухар Жырау участок от ул. Комисарова до Н. Абдирова. Сами понимаете – ремонт, а сезон для такого вида работ очень короток, нужно успеть!"
Он объяснил, что рабочие будут устранять пучины, ямы и закатают асфальт.
"И мое коронное - набираемся терпения, а итог – хорошая дорога. 10 июля проезд дадим. Движение пассажирского транспорта в эти дни указано на схеме", – заключил Кожухов.
Пост собрал многочисленное количество комментариев, причем, положительных.
- Ругать не буду, вы единственный за много лет, чью работу видит народ, мы потерпим, это же для нас;
- Ремонтируйте на здоровье!!! Мы потерпим! Мы много лет терпели "никакого" акима, ремонт дорог – грех не потерпеть;
- Ругать будут не далекие люди. А мы радуемся что в городе работа кипит;
- Все во благо! За что ругать?!
- Молодец! Правильно, только качественно делайте.
Нашлись и критически настроенные жители города:
- Интересно что вы скажете, если в следующем году от отремонтированных дорог и следа не останется?
- 4 дня делать участок протяженностью в 500 метров, аким ты серьезно??? Может уже хватит плясать под дудку подрядчиков ???
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