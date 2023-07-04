Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Начинайте снова меня ругать – аким Караганды готовился к критике, а получил похвалу

Ремонт дороги в Караганде Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Караганды Мейрам Кожухов неординарно предупредил горожан о перекрытии дороги из-за ремонта, и получил положительные отклики, сообщает Zakon.kz.

Вечером 3 июля градоначальник в Instagram опубликовал пост:

"Ну что друзья, начинайте снова меня ругать. Готов! На выходные праздничные дни 6,7,8,9 июля перекрываем полностью Бухар Жырау участок от ул. Комисарова до Н. Абдирова. Сами понимаете – ремонт, а сезон для такого вида работ очень короток, нужно успеть!"

Он объяснил, что рабочие будут устранять пучины, ямы и закатают асфальт.

"И мое коронное - набираемся терпения, а итог – хорошая дорога. 10 июля проезд дадим. Движение пассажирского транспорта в эти дни указано на схеме", – заключил Кожухов.

Пост собрал многочисленное количество комментариев, причем, положительных.

  • Ругать не буду, вы единственный за много лет, чью работу видит народ, мы потерпим, это же для нас;
  • Ремонтируйте на здоровье!!! Мы потерпим! Мы много лет терпели "никакого" акима, ремонт дорог – грех не потерпеть;
  • Ругать будут не далекие люди. А мы радуемся что в городе работа кипит;
  • Все во благо! За что ругать?!
  • Молодец! Правильно, только качественно делайте.

Нашлись и критически настроенные жители города: 

  • Интересно что вы скажете, если в следующем году от отремонтированных дорог и следа не останется?
  • 4 дня делать участок протяженностью в 500 метров, аким ты серьезно??? Может уже хватит плясать под дудку подрядчиков ???

Читайте также

I Международный дебатный турнир International El Umiti CUP прошел в Боровом

Журналисты ЗКО отметили свой профессиональный праздник

Западноказахстанские школьники стали чемпионами в робототехнике

Ирина Капитанова
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Коллаж
Главное за день: побег сына Турлыханова, дело Мухамедиулы, стоимость LRT, выплата на погребение
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила
Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила
В Казахстане утверждили правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане утвердили правила назначения выплаты на погребение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления