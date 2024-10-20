Аким Караганды заявил, что скоро жители перестанут его ругать

Аким Караганды Мейрам Кожухов сообщил о важном событии для горожан, сообщает Zаkon.kz.

20 октября на своей странице в Instagram он написал, что почти закончен капитальный ремонт по ул. Четская.

"Ура! Свершилось! Ну, что друзья, я очень рад, что уже завтра вы перестанете меня ругать! Этого я ждал даже больше, чем вы. Мы почти закончили капитальный ремонт по ул. Четская. Ранее мы уже сделали и открыли проезд на участке от кольца ул. Дюсембекова до пр. Бухар Жырау. По остальным объясню, почему задержались. Во-первых, очень большая протяженность – 4,5 км., это очень много для одного летнего сезона, при том что реализация такого проекта, при условии нашего климата и по заключению государственной экспертизы, занимает 20 месяцев", – пояснил аким.

Он отметил, что под дорогой было обнаружено много сетей, которые не были видны при первичном обследовании. Их пришлось переносить за дорогу, чтобы в дальнейшем при возможной аварийности не пришлось рушить новое полотно.

"На сегодняшний день в полном объеме завершены работы по укладке асфальтобетонного покрытия от путепровода ул. Асфальтная до ул.Рахимова. Проезд будет открыт завтра с утра, кроме одного участка — на перекрестке в районе ресторана "Багдат", здесь мы расширяем и делаем новую ливневку. В следующем году нам останется только сделать благоустройство тротуаров", – заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что студенты Караганды создали уникальные продукты в мире косметики.