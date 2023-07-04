Причину аварии на энергоблоке МАЭК выясняют в Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на заседании правительства РК сообщил, что в регионе создали комиссию, которая определит причину аварийного отключения энергоблока на МАЭК, сообщает Zakon.kz.

Аким отметил, что сейчас ограничения по потреблению электроэнергии для потребителей сняли.

"На данный момент их нет. Но для производства установлено ограничение до 90 мегаватт. На сегодня создана комиссия для установления причины аварии. Сегодня думаем до 12:00 провести работу. Планируем ремонтные работы. С 6 июля планируем запустить систему". Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев

Аким Атырауской области Серик Шапкенов тоже отчитался о ситуации. По его информации, 3 июля в 14:24 работа энергоблока остановилась.

"Из-за этого на левом берегу Атырау остались без света микрорайоны. Здесь и ТЭЦ, и генерация должны были работать на 160 мегаватт. Мы приняли меры, мощность ТЭЦ была увеличена до 135 мегаватт. В 21:00 мы путем синхронизации с РФ по области полностью подключили к источнику энергии. ТОО "Туз" будет подключено завтра. Проведены ремонтные работы. В целом ситуация находится на контроле. Все оборудование подключается постепенно, завтра переходим в штатный режим". Аким Атырауской области Серик Шапкенов

3 июля электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу. Причиной стало аварийное отключение энергоблока №1 на ТОО "МАЭК".