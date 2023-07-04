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Труп девушки нашли на водозаборном канале в Актау

Труп девушки нашли на водозаборном канале в Актау Фото: Zakon.kz
В Актау 2 июля на водозаборном канале рыбак обнаружил тело Валерии Шальновой, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео очевидца, обнаружившего труп. По словам автора видео, утром он пришел ловить рыбу на водоканале. Сначала ему на глаза попалась одежда девушки, а затем он увидел в воде ее труп. Произошедшее он снял на видео.

В полиции прокомментировали данное видео.

"2 июля около 08:00 на пульт дежурного 102 поступил вызов о том, что в Актау на водозаборном канале не далеко от моста на дне лежит труп человека. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Тело 21-летней девушки было найдено без признаков насильственной смерти", – говорится в сообщении. 

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК. 

По информации Inaktau.kz, родственники погибшей Валерии Шальновой уверены, что девушку убили и попытались сымитировать суицид. Мотивом преступления могла стать ревность. Молодой человек с которым она встречалась поднимал на нее руку. 

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Анастасия Стативкина
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