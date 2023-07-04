Отдельный тариф для экономящих воду фермеров предлагает ввести МСХ РК

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании правительства 4 июля предложил разделить тарифы на воду для фермеров по способам полива. Для аграриев, использующих водосберегающие технологии, будет один тариф, для поверхностного полива другой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Карашукеев сообщил, что особое внимание в Казахстане уделяют развитию орошаемого земледелия, так как оно играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в условиях продолжающего цикла маловодья и изменения глобального климата.

"В соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нерациональное использование воды. Однако на сегодняшний день нет ни одного факта привлечения водохозяйственных организации к ответственности за нерациональное использование воды", – заявил министр.

В целях обеспечения доступности, прозрачности и упрощения процедур оказания услуг по подаче поливной воды Минсельхоз предлагает:

утвердить правила подачи воды фермерам;

автоматизировать процесс подачи воды фермерам;

организовать работы по созданию коммунальных и частных водохозяйственных организаций;

утвердить тарифы по способам полива, то есть для использующих водосберегающих технологии применять один тариф, а для поверхностного полива другой.

Ссылаясь на данные акиматов, Ербол Карашукеев сообщил, что в 2023 году в стране возделывают 1,58 млн га орошаемых земель. Исходя из прошлогоднего объема, для их орошения потребуется 11,4 млрд кубометров воды, из них основная доля – для орошения риса и кормовых культур.

"1 млн 126 тысячи га, или 71% земель, орошают бороздковым способом, 97,9 тысячи га – это затопление рисовых полей. На 278,6 тысячи га, или 17,6%, используют современное капельное или дождевальное орошение. Также продолжается планомерная работа по диверсификации площадей водоемких и монокультур. Так, в текущем году за счет перехода на иные высокорентабельные культуры площади хлопчатника уменьшены на 14,8 тысячи га. Вместе с тем, по посевам риса резкого снижение пока не происходит. Основная причина – это социальная значимость культуры, а также засоленность почв Кызылординской области", – подчеркнул глава МСХ.

4 июля глава Минэкологии заявила, что на юге РК у фермеров сложилась напряженная обстановка с водой.