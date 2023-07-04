Отдельный тариф для экономящих воду фермеров предлагает ввести МСХ РК
Ербол Карашукеев сообщил, что особое внимание в Казахстане уделяют развитию орошаемого земледелия, так как оно играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в условиях продолжающего цикла маловодья и изменения глобального климата.
"В соответствии с действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нерациональное использование воды. Однако на сегодняшний день нет ни одного факта привлечения водохозяйственных организации к ответственности за нерациональное использование воды", – заявил министр.
В целях обеспечения доступности, прозрачности и упрощения процедур оказания услуг по подаче поливной воды Минсельхоз предлагает:
- утвердить правила подачи воды фермерам;
- автоматизировать процесс подачи воды фермерам;
- организовать работы по созданию коммунальных и частных водохозяйственных организаций;
- утвердить тарифы по способам полива, то есть для использующих водосберегающих технологии применять один тариф, а для поверхностного полива другой.
Ссылаясь на данные акиматов, Ербол Карашукеев сообщил, что в 2023 году в стране возделывают 1,58 млн га орошаемых земель. Исходя из прошлогоднего объема, для их орошения потребуется 11,4 млрд кубометров воды, из них основная доля – для орошения риса и кормовых культур.
"1 млн 126 тысячи га, или 71% земель, орошают бороздковым способом, 97,9 тысячи га – это затопление рисовых полей. На 278,6 тысячи га, или 17,6%, используют современное капельное или дождевальное орошение. Также продолжается планомерная работа по диверсификации площадей водоемких и монокультур. Так, в текущем году за счет перехода на иные высокорентабельные культуры площади хлопчатника уменьшены на 14,8 тысячи га. Вместе с тем, по посевам риса резкого снижение пока не происходит. Основная причина – это социальная значимость культуры, а также засоленность почв Кызылординской области", – подчеркнул глава МСХ.
4 июля глава Минэкологии заявила, что на юге РК у фермеров сложилась напряженная обстановка с водой.