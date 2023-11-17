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Новый тариф на воду хотят ввести с 1 января для казахстанских фермеров

Новый тариф на воду хотят ввести с 1 января для казахстанских фермеров Фото: pxhere
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в СЦК рассказал о планах по введению нового тарифа на воду для фермеров в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов заявил, что тарифы на воду будут пересматриваться. 

"Мы с создания министерства этим вопросом занимаемся, на сегодня во всех областях общественные слушания провели – тариф будет повышен. Это связано с тем, что в первую очередь мы должны экономно относиться к воде. Сверхнормативное использование воды будет оплачиваться по новому тарифу с 1 января 2024 года", – сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Он добавил, что новый тарифы касаются только той воды, которую используют фермеры. Жителей это не коснется. 

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Нуржигитов Нуржан Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан
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