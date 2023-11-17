Новый тариф на воду хотят ввести с 1 января для казахстанских фермеров

Фото: pxhere

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в СЦК рассказал о планах по введению нового тарифа на воду для фермеров в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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