На юге Казахстана у фермеров возникли проблемы с водой

Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова отчиталась о водохозяйственной обстановке на заседании правительства 4 июля. По ее информации, на юге сложилась напряженная обстановка, сообщает Zakon.kz.

Это касается нескольких областей страны.

"В целом, водохозяйственная обстановка в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях остается напряженной. В Жамбылской области на сегодня наблюдается напряженная ситуация из-за малой подпитки водохранилищ на территории Кыргызстана вследствие слабого таяния ледников. Согласно предварительному прогнозу "Кыргызгидромета" на вегетационный период 2023 года, водность рек Шу и Талас предполагалась от 100 до 120% от нормы". Зульфия Сулейменова

Но мониторинг поступающей воды и наполненность водохранилищ Кировское, Ортотокойское, Тасоткельсткое показывает, что прогноз не подтверждается. По информации Службы водных ресурсов Кыргызстана, водность этих рек оказалась в два раза ниже нормы. В целях рационального использования воды и сохранения урожая акимату Жамбылской области было рекомендовано определить приоритетность по культурам при подаче воды, строго соблюдать водооборот и очередность полива.

Также в области выявили ряд проблем, которые негативно сказываются на водообеспеченности региона. Выяснилось, что на сегодня отсутствуют достоверные данные о фактически используемых орошаемых землях.

"По данным акимата, имеется 181 тыс. га орошаемых земель, в то время как на этот год по заключенным договорам "Казводхоз" подает воду лишь на 93,6 тыс. га земель. При этом имеет место перевод богарных земель в орошаемые с их подключением к существующим каналам, что негативно сказывается на водообеспечении хвостовой части каналов. Отдельные крестьянские хозяйства засеяли поля, при этом не заключили договора на подачу воды с РГП "Казводхоз", что в целом искажает ситуацию по водообеспеченности. Имеется незаконное подключение насосов к магистральным каналам". Зульфия Сулейменова

Она привела в пример Тасоткельский магистральный канал, где имеется более 200 таких насосов.

В Туркестанской области с апреля наблюдается низкий приток воды в Шардаринское водохранилище. С 1 апреля по 30 июня в Шардаринское водохранилище ожидалось поступление 2,23 млрд кубометров воды, но фактически поступило 1,291 млрд кубометров. Также, по прогнозам "Казгидромета" и "Узгидромета", на вегетационный период водность рек бассейна Сырдарьи ожидался ниже и около нормы. В этой связи Бассейновой инспекцией лимит водопользования на регулярное орошение из реки Сырдарья был сокращен. Были даны рекомендации акимату Туркестанской области сократить посевы влаголюбивых культур, а также исключить посев риса в Мактааральском и Жетысайском районах. Но при этом в области увеличили площади посева риса и хлопка.

Более того, в области работы по промывке и влагозарядке были начаты на месяц позже уже после сокращения паводкового стока, что привело к необходимости подключения канала машинной водоподачи из Шардаринского водохранилища в марте.

"В связи с увеличенной потребностью воды ввиду увеличения площадей под влаголюбивыми культурами министерство было вынуждено в мае повторно подключить машинный канал в целях снижения остроты дефицита поливной воды. Вместе с тем вследствие невыполнения рекомендации министерства, из-за неправильного регулирования режима стока реки Арыс коммунальным предприятием "Туран Су" остро встал вопрос водообеспечения Отырарского района. На данный момент Минэкологии вынужденно осуществляет санитарные попуски из Бадамского водохранилища для снятия острой нехватки воды, хотя по практике попуски из него должны осуществляться в июле и августе". Зульфия Сулейменова

В Кызылординской области также в связи с малой приточностью воды в Шардаринское водохранилище не исключается возникновение в июле напряженной обстановки по водообеспечению орошаемых земель, особенно рисовых посевов.

"В 2023 году посевы риса планировались на площади 83,9 тыс. га, фактически посеяно 88,107 тыс. га, что почти на 10 тыс. га больше, чем в 2022 году. Тут также следует обратить внимание на то, что министерством неоднократно доводилась необходимость сокращения посевов риса в области. В связи с маловодностью бассейновой инспекцией был сокращен лимит на водопользование на регулярное орошение". Зульфия Сулейменова

Стабильной она назвала водохозяйственную обстановку в Алматинской и Жетысуской областях.

В Мангистауской области для полива зеленых насаждений хотят обеззараживать и очищать канализационную воду.