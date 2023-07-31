Казахстан договорился с Узбекистаном о двукратном увеличении притока воды в Шардаринское водохранилище

По итогам визита министра экологии и природных ресурсов РК Зульфии Сулейменовой в Узбекистан страны договорились о том, что узбекская сторона вдвое увеличит приток воды в Шардаринское водохранилище, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК 31 июля, приток воды в Шардаринское водохранилище увеличат до 200 кубометров в секунду.

"По состоянию на 28 июля с 7:30 (по времени Ташкента) сброс воды из головного сооружения "Достык" в створ реки Сырдарья осуществляется объемом 20 кубометров в секунду. Сброс воды осуществляется за счет увеличения притока к гидропосту "Акжар" (приток к водохранилищу "Бахри Точик") и, соответственно, увеличения попуска из водохранилища. Вместе с тем узбекская сторона намерена довести расход сбрасываемой воды из головного сооружения "Достык" в створ реки Сырдарья до 50 кубометров в секунду", – говорится в сообщении пресс-службы.

В этот же день пропуск воды из Чарвакского водохранилища увеличили с 290 до 310 кубометров в секунду. Тем не менее такой объем, по оценке Минэкологии, все еще не достаточен для сброса воды в Сырдарью. Вместо этого его направляют по водохозяйственным каналам для орошения полей в бассейне реки Чирчик.

Ранее сообщалось, что дно Шардаринского водохранилища расчистят впервые почти за полвека. Сейчас ил занимает порядка 20% от объема водохранилища.