Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Канализационную воду намерены использовать в Мангистау для полива насаждений

Канализационную воду намерены использовать в Мангистау для полива насаждений Фото: Zakon.kz
Обеззараживать и очищать канализационную воду хотят в Мангистауской области для полива зеленых насаждений, сообщает Zakon.kz.

В Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) сообщили, что в целях экономии питьевой и технической воды в Актау и пригороде запланирована установка очистительных сооружений, передает Мangystaumedia.

"Замещение объема питьевой воды ранее направляемой на полив зеленых насаждений в городе будет производится за счет альтернативного источника. По информации официальных источников в городе Актау запланировано внедрение технологии обеззараживания и повторного использования канализационной воды для полива зеленых насаждений. Полив с использованием воды канализационно-очистительной станции, ТОО "Green City Aktau" должен был осуществляться водовозами". Пресс-служба МАЭК

Планируется, что после внедрения очистительного комплекса, удастся сэкономить питьевой воды от 3000 до 6000 м3/сутки, от 700 до 1500 м3/в сутки технической воды.

Ранее акимат Актау запустил акцию по озеленению города. Каждому жителю предлагали заполнить анкету и получить бесплатные саженцы для высадки во дворах многоэтажек. По одной заявке можно было получить до 10 молодых побегов деревьев. Ухаживать за растениями обязан каждый посадивший его житель Актау в течение трех лет.

Читайте также

Шесть тысяч домбристов провели Dombyra party в Актюбинской области

Члены секты заморили себя голодом в Кении: погибли более 100 человек

Как отмечают День единства народа Казахстана в Астане

Мария Мельникова
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Ташкент
МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления