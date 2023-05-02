Канализационную воду намерены использовать в Мангистау для полива насаждений

Обеззараживать и очищать канализационную воду хотят в Мангистауской области для полива зеленых насаждений, сообщает Zakon.kz.

В Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) сообщили, что в целях экономии питьевой и технической воды в Актау и пригороде запланирована установка очистительных сооружений, передает Мangystaumedia.

"Замещение объема питьевой воды ранее направляемой на полив зеленых насаждений в городе будет производится за счет альтернативного источника. По информации официальных источников в городе Актау запланировано внедрение технологии обеззараживания и повторного использования канализационной воды для полива зеленых насаждений. Полив с использованием воды канализационно-очистительной станции, ТОО "Green City Aktau" должен был осуществляться водовозами". Пресс-служба МАЭК

Планируется, что после внедрения очистительного комплекса, удастся сэкономить питьевой воды от 3000 до 6000 м3/сутки, от 700 до 1500 м3/в сутки технической воды.

Ранее акимат Актау запустил акцию по озеленению города. Каждому жителю предлагали заполнить анкету и получить бесплатные саженцы для высадки во дворах многоэтажек. По одной заявке можно было получить до 10 молодых побегов деревьев. Ухаживать за растениями обязан каждый посадивший его житель Актау в течение трех лет.