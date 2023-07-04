С 14 июля этническим казахам начнут выдавать карту "Ата жолы"

Министерство труда приказом от 30 июня 2023 года утвердило "Правила предоставления карты «Ата жолы» для этнических казахов, проживающих за рубежом

Согласно правилам, карта "Ата жолы" – документ установленной формы, выдаваемый бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающим востребованными профессиями из числа этнических казахов на срок до 10 лет, но не более срока действия паспорта страны гражданства в порядке установленным уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

Цель предоставления карты "Ата жолы" – поддержка общности культурного наследия и языка, истории, традиций и обычаев, а также родственных, этнических и языковых ценностей казахов.

Карта "Ата жолы" предоставляется бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающим востребованными профессиями из числа этнических казахов, проживающих за рубежом, на момент подачи заявления соответствующим одному из следующих критериев: обладать профессией в отношении которой установлен упрощенный порядок приема в гражданство РК;

обладать востребованной профессией в соответствии с приказом Министра труда и социальной защиты "Об утверждении перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан и Правил его формирования";

обладать действующим бизнесом, зарегистрированным в стране постоянного проживания или гражданства.

Для получения карты нужно подать заявление в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения через мобильное приложение при ИС "Құтты мекен".

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения через мобильное приложение при ИС "Құтты мекен" уведомляет этнического казаха о регистрации его заявления.

Принадлежность к казахской национальности устанавливается на основании записи в документах, удостоверяющих личность, при отсутствии такой записи – на основании официальных документов специальных органов страны проживания этнических казахов.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течении 1 дня со дня поступления заявления проверяет данные заявителя и членов его семьи через государственную базу данных ГБД ФЛ на предмет наличия у него ИИН. При наличии ИИН генерация нового ИИН не осуществляется, используют имеющийся ИИН. При отсутствии ИИН в ГБД ФЛ местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения через АИС "Кандас" в течение 1 рабочего дня направляет электронный запрос для генерации ИИН в ИС МП.

При обращении этнических казахов в загранучреждение РК в странах с визовым режимом, выдаются виза на въезд в Казахстан.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения предоставляет карту "Ата жолы" посредством ИС "Құтты мекен", либо после прибытия заявителя нарочно.

В случае утери или повреждения карты "Ата жолы" по заявлению обладателя карты "Ата жолы" предоставляется дубликат. Если в период срока действия карты "Ата жолы" в данных о личности обладателя карты "Ата жолы" произошли изменения, по заявлению владельца карты "Ата жолы" или его законного представителя производится замена карты "Ата жолы" с учетом измененных данных. Для подтверждения изменения данных предоставляется соответствующие документы гражданского состояния.

По каким причинам могут отказать в выдаче карты

Местный исполнительный орган отказывает в предоставлении карты "Ата жолы" по следующим основаниям:

если обратившийся за получением карты не является иностранецем или лицом без гражданства казахской национальности;

наличие компрометирующих сведений о совершении этническими казахами, ходатайствующими о предоставлении карты "Ата жолы", правонарушений на территории РК и иной информации об их принадлежности к террористическим или экстремистским организациям;

отсутствие согласия этнического казаха на доступ к персональным данным ограниченного доступа.

Прекращение действия карты

Действие карты "Ата жолы" прекращается:

после получения обладателем карты "Ата жолы" гражданства РК;

в случае отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на постоянное проживание в Казахстане;

по истечении 10 лет, но не более срока действия паспорта страны гражданства.

Карту "Ата жолы", признанную недействительной, в течении 10 рабочих дней нужно вернуть в выдавший ее местный исполнительный орган по вопросам занятости населения и социальной защиты.

Приказ вводится в действие 14 июля 2023 года.