Предоставления карты "Ата жолы" этническим казахам: что изменится

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в Правила предоставления карты "Ата жолы" для этнических казахов, проживающих за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Так, предоставление карты исключается из услуг госкорпорации "Правительство для граждан", так как это не является государственной услугой.

Предоставление карты Ата жолы осуществляется принципом одного окна через загранучреждения и мобильное приложение "E-Qonaq – Qutty meken".

Вместе с тем в правла добавлены пункты о полномочиях местных исполнительных органов по вопросам социальной защиты и занятости населения, которые в течение одного рабочего дня после дня поступления заявления для проверки на наличие компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории РК и иной информации, в том числе его принадлежности к террористическим или экстремистским организациям посредством АИС "Кандас", должны направить запросы:

в территориальные подразделения органов внутренних дел;

органы национальной безопасности соответствующих регионов;

Сотрудник местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения самостоятельно проверяет на наличие компрометирующих сведений через информационную систему Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК.

Также дополнено, то территориальные подразделения органов внутренних дел, органов национальной безопасности в течение пяти рабочих дней после дня получения документов этнических казахов направляют в местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения информацию о наличии или отсутствии компрометирующих сведений о совершении заявителем правонарушений на территории РК и иной информации, в том числе его принадлежности к террористическим или экстремистским организациям.

После генерации ИИН местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение трех рабочих дней принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении карты "Ата жолы" и посредством ИС "Құтты мекен" уведомляет заявителя о своем решении.

Местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения в течение одного рабочего дня после дня поступления информации от территориальных подразделений органов внутренних дел и органов национальной безопасности на основании решения выдает карту "Ата жолы" по установленной форме посредством ИС "Құтты мекен", либо после прибытия заявителя нарочно.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 марта.

С 14 июля этническим казахам начали выдавать карту "Ата жолы", мы рассказали, кому именно она выдается, а также о причинах, по которым могут отказать в выдаче карты.