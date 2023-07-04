Мужчину сбили насмерть ночью на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

4 июля мужчина погиб под колесами автомобиля на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жетысуской области, ДТП произошло в Кербулакском районе.

"За рулем автомобиля Lexus ES 300 находился 34-летний водитель, который на 177 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск насмерть сбил пешехода", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, погибший оказался 44-летним жителем соседнего Коксуского района. Причину его появления на безлюдной ночной трассе полицейские сейчас выясняют.

Начато расследование. Машина находится на спецстоянке.

Ранее на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в аварии погибла пожилая женщина.